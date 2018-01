Leden No Surrender opgepakt in moordzaak Esther Paul

Dat bevestigt de politie. De motorbendeleden zijn maandag opgepakt in Amsterdam. Ze zouden eind 2016 een overval hebben gepleegd in Almere, die mogelijk verband houdt met de dood van Paul. Tijdens de overval raakte de 78-jarige bewoonster gewond. De politie onderzoekt of een mogelijk conflict Paul fataal is geworden, en denkt aan een link met de overval.

De twee verdachten zitten vast en worden verhoord. Na de aanhoudingen zijn twee huizen in Amsterdam en twee woningen in Almere doorzocht. Daarbij zijn verschillende goederen in beslag genomen.

Cash verdwenen

Paul werd vorig jaar gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Ze is de ex van Frank G., een van de hoofdverdachten in de geruchtmakende hennepzaak Colorado rond de oud-directeur van de Amsterdamse taxicentrale TCA.

Paul had grote geldsommen thuis bewaard. Toen een man bij Paul het geld op kwam halen, in opdracht van een crimineel, bleek het weg. „Esther is meermalen gewaarschuwd, maar het geld kwam niet boven tafel”, aldus een directe kennis van de vermoorde vrouw.