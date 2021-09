Premium Het beste van De Telegraaf

Roberts vader stierf aan kanker door 9/11 ’Ik draag zijn badge en zet werk voort’

Door onze correspondent

Robert Tilearcio Sr. Ⓒ eigen foto’s

New York - Ja, de herdenking dit jaar is belangrijk voor Robert Tilearcio jr. Maar toch weet hij nog niet of hij gaat. Zijn moeder gaat wel, en hij zou haar willen steunen. Maar misschien is het nog wel mooier als hij die dag gewoon aan het werk is. Op de brandweerkazerne, net zoals zijn vader dat ook deed voor zijn overlijden. „Ik houd van mijn werk. Er is geen plek waar ik liever wil zijn.”