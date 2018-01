Overvaller met zak kattenvoer weggejaagd

Het politieke gemekker dat hij recht heeft op camera’s, gelooft hij wel. „Ze moeten niet babbelen, maar doen!”

De volgende dag heeft Butt nog geen aangifte gedaan. Dat kan vanavond pas, want hij heeft het simpelweg te druk met zijn avondwinkel La Nuit. Vanaf vijf uur ’s avonds tot drie uur ’s nachts is het een komen en gaan van vaste klanten. Zij zijn verontwaardigd dat hun plaatselijke winkelier, met groot hart voor de buurt, voor de tweede keer in een half jaar is overvallen.

„Hij is een schat”, vertelt een buurtbewoonster, die twee pakjes sigaretten volgende week mag betalen. Dat Butt ook fel kan zijn, leerde twee overvallers, van wie één buiten bleef staan, aan den lijve.

Getrokken pistool

De neef van Butt, die tijdens de beroving zondagavond kwart over 11 in de zaak aanwezig was: „De overvaller stond met getrokken pistool voor de kassa. Mijn oom zat net even achter met een kop koffie. Hij gooide een pak kattenvoer naar het hoofd van die man en vervolgens nog het hele rek met chips op hem. Die overvaller was even helemaal de weg kwijt.” Butt zelf: ,,Ik heb de camerabeelden er nog eens op nagekeken, hij was binnen tien seconden de zaak weer uit.”

VVD’er Elisabeth Groot van Noord vindt dat Butt niet langer aan zijn lot overgelaten mag worden. Zij pleitte in de zomer al voor camera’s rond Butts winkeltje, toen diens tienerzoon werd overvallen. Zes maanden later zijn de belangrijkste acties slechts door de winkelier zelf genomen. Butt: „We hebben vier haarscherpe camera’s opgehangen. Ja, de dief staat goed op beeld.”

Camera’s

Groot: ,,Deze winkel moet beveiligd worden, omdat die een belangrijke functie in de wijk heeft. Het is echt een centraal punt, waar veel bewoners samenkomen. En camera’s werken, dat hebben we gezien op de Klipperweg, waar de problemen met de hangjeugd zijn opgelost door videotoezicht.”

Butt is cynisch. ,,Kijk, iedereen zegt dat ik bekend sta als sociaal. Ik help mensen ook graag. Maar gaan ze pas in actie komen als er echt iets gebeurd met deze sociale man? Als ik word neergeschoten en niet meer kan werken. Dan is het te laat. Hoe moet mijn gezin dan verder? Ja, daar maak ik me zorgen over. Ze moeten dus niet babbelen, die mensen van de gemeente, maar doen.”