Opdracht voor Prinsjesdag: niet al te grote hoed

Als je hoedje maar goed zit... Dat is toch het adagium voor vrouwelijke bewindslieden en Kamerleden tijdens Prinsjesdag. Landbouwminister Carola Schouten paste maandag haar exemplaar voor deze bijzondere dag in het bijzijn van Emmy Jaarsma, die het hoedje ontwierp. Jaarsma is al een aantal jaar de hoedenmaakster van de CU-minister.

Ⓒ Foto René Bouwman