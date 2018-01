Vluchteling geëlektrocuteerd op dak trein

Het stoffelijk overschot werd gevonden in de Franse plaats Menton; de eerste stop nadat de trein was vertrokken uit het Italiaanse Ventimiglia. Gedacht wordt dat de man een elektriciteitskabel heeft vastgegrepen uit angst van de trein af te vallen.

Passagiers hoorden drie luide knallen en zagen vlammen, melden Franse media. Het is de vijfde keer in een jaar tijd dat er iemand de oversteek maakt door bovenop de trein te liggen. In totaal stierven er vier mensen, een immigrant kon worden gered.

Hoewel het aantal vluchtelingen dat in Italië arriveert afneemt, proberen migranten die al in Italië zijn, steeds vaker illegaal andere Europese landen binnen te komen.