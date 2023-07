Schietpartij bij feest in Baltimore: zeker twee doden, 28 gewonden

Er zouden volgens een getuige tientallen schoten zijn gelost op een feest. „Het bleef maar doorgaan”, zegt iemand tegen Fox. De beide dodelijke slachtoffers zijn volwassenen, het zou gaan om een man en een vrouw. Het dodental loopt mogelijk nog verder op. Zeker drie van de slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het motief voor het bloedbad is nog onduidelijk.

De politie kreeg ineens veel telefoontjes binnen over een schietpartij in blok 800 van Gretna Court, schrijft Fox. Toen agenten arriveerden, vonden ze meerdere mensen op de grond die waren neergeschoten.

De burgemeester van Baltimore, Brandon Scott, zegt dat de stad treurt om de levens die verloren zijn gegaan en de mensen die gewond zijn geraakt. Hij noemde de schietpartij ’roekeloos’ en ’laf’. „Ik wil dat degenen die verantwoordelijk zijn mij horen en heel duidelijk weten: we zullen niet stoppen totdat we je vinden, en we zullen je vinden. Tot die tijd hoop ik dat je bij elke ademhaling die je neemt, nadenkt over de levens die je nam en die je hier vanavond hebt beïnvloed”, zei Scott.

Het incident in Baltimore was volgens het Gun Violence Archive (GVA) zeker de 337e ’mass shooting’ van dit jaar in de Verenigde Staten. Die database telt alle grote schietpartijen waarbij ten minste vier mensen gewond raken of gedood worden. In 2022 registreerde GVA meer dan 44.000 doden door vuurwapengeweld in de VS, waaronder 24.000 zelfmoorden.