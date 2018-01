Zware klap Nederlandse vissers

Het vissen met de pulskor heeft bewezen voordelen als minder brandstofverbruik, minder bijvangst en ook wordt de zeebodem gespaard. Met stroomstootjes worden vissen van de zeebodem gewekt waarna ze in het net belanden. Slepen met zware kettingen over de bodem van de zee is niet meer nodig.

Elektrocuteren

Maar vooral Franse vissers, die niet in de techniek hebben geïnvesteerd, zijn een campagne begonnen tegen deze manier van vissen. Verhalen over het elektrocuteren van vissen zijn via met name Franse media verspreid. CDA-Europarlementariër Annie Scheijer-Pierik sprak van ’fake news’ en ’stemmingmakerij’, doelbewust de wereld in geholpen door de Franse lobby.

De Nederlandse Europarlementariërs zijn, op de Dierenpartij na, voor de pulstechniek. „Het is puur nationaal economisch belang van een aantal zuidelijke lidstaten”, vindt VVD-Europarlementariër Jan Huitema. „Als we nu voor de visserijsector vernieuwing al tegenhouden dan houd ik mijn hart vast wat er gebeurt als we straks het landbouwbeleid moeten hervormen. Succesvolle innovatie had nu juist beloond moeten worden en niet afgestraft”, aldus de liberaal die ook spreekt van „een duidelijke stap terug voor de EU.”

’Bijzonder triest’

Het CDA is verbijsterd over de opstelling van het Parlement. „Ongelooflijk. Bijzonder triest. Een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen: de inkomens van 400 gezinnen komt hierdoor op de tocht te staan”, aldus Schreijer-Pierik. Volgens haar gooit het Europees Parlement „alle wetenschappelijke voordelen overboord.”

“Het radicaal verbieden van de pulsvisserij is een ongelooflijke dreun voor onze vissers en een zeer zware slag voor Nederland”, reageert CDA-Kamerlid Jaco Geurts. “We willen een debat met de premier Rutte en minister Schouten over de sociale en economische gevolgen van dit Europese besluit.”

’Redden wat er te redden valt’

De Europese Commissie is voor de pulskortechniek. Maar onderhandelingen tussen de lidstaten, het Parlement en het Parlement zijn door de stemming zeer moeilijk geworden. Schreijer-Pierik hoopt dat minister Carola Schouten (Landbouw) „kan redden wat er te redden valt.” Maar het ziet er bijzonder slecht uit voor de Nederlandse vissers nu de pulskor is doodverklaard door een meerderheid van de Europarlementariërs