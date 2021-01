Russische politie pakt duizenden aanhangers Navalny op

In meer dan honderd plaatsen gingen betogers de straat op na de oproep van Navalny om te protesteren tegen het bewind van president Vladimir Poetin. In de hoofdstad Moskou alleen al ging het om tienduizenden mensen.

Navalny werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. Moskou wordt ervan beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

Tegenbeweging

OVD-Info, dat toezicht houdt op demonstraties van de oppositie, zei zondag dat de politie ten minste 3324 demonstranten in tientallen steden in hechtenis heeft genomen, waarvan 1320 mensen in Moskou en 490 in de tweede stad Sint-Petersburg. Het betreft het grootste aantal aanhoudingen bij oppositiebijeenkomsten in de geschiedenis van het moderne Rusland.

Een aantal demonstranten raakte gewond bij de betogingen in de hoofdstad en Sint-Petersburg.

Openbare aanklagers in Sint-Petersburg lieten zaterdag laat in een verklaring weten dat zij overtredingen aan het onderzoeken waren, onder meer „van de kant van de wetshandhavers” en het gebruik van geweld tegen een niet-geïdentificeerde vrouw. De verklaring kwam nadat lokale media een video hadden gepubliceerd waarop te zien was hoe een vrouw van middelbare leeftijd op de grond viel nadat zij door de oproerpolitie was geschopt.