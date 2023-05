Nederlanders genieten van spektakel in Londen: ’Drijfnat, maar dolgelukkig’

In Hyde Park, een paar kilometer van Westminster Abbey verwijderd, staan duizenden mensen in poncho’s en met paraplu’s op een verzopen grasveld. Ze bekijken de festiviteiten rond de kroning van Charles op een groot scherm. Velen grijpen naar bier of prosecco om warm te blijven.

Fly-over

Michiel en Francis Dijkstra uit Amersfoort hebben flink wat moeite moeten doen om erbij te zijn: „We zijn donderdag op de boot gestapt om op tijd hier te zijn. Zeker de fly-over van de Royal Airforce wilde ik niet missen”, vertelt Michiel. „Zelfs het typische Britse lenteweer mag de pret niet drukken”, zegt hij met een knipoog.

Het is niet hun eerste koninklijke evenement, met hun 25-jarig huwelijk kwamen ze ook al naar Londen. „Die passie is begonnen toen ik een jaar in Liverpool studeerde, en mijn fascinatie met het koningshuis is nooit meer weggegaan.”

Maud (l.) en Anki: „Dit gaan we niet snel vergeten.”

Maud Verstappen en haar moeder Anki uit Batenburg genieten met volle teugen. Ze staan bijna helemaal vooraan bij een van de schermen. „We zijn om zes uur al in de trein vanuit Sussex gestapt en waren hier als een van de eersten.”

"Het is alsof je terugstapt in de tijd"

„Het is alles waar ik op had gehoopt en nog grootser dan ik had verwacht, zoveel muziek en zoveel pracht en praal”, zegt Anki met een grote grijns. „Het is alsof je terugstapt in de tijd als je al die ceremoniële onderdelen ziet. Het is onovertroffen. Waar zie je nou zoiets?!”

Maud is wat minder een fan van het koningshuis, maar is heel blij dat ze de dag met haar moeder meemaakt. „Dit gaan we niet snel vergeten.”

Historie

Als Charles op het scherm de kerk betreedt, staat een oudere mevrouw op het grasveld een traantje weg te pinken. „Ik word er gewoon emotioneel van, dit is een stukje historie. Ik ben 67, dus dit zou de enige kroning kunnen zijn die ik meemaak en dan zijn al mijn kinderen er ook nog bij. Nou, dat gaat allemaal door mijn hoofd heen op zo’n moment”, zegt Kath uit Wales met een grijns.

Haar kleindochter Mary knikt gewichtig mee.

Slecht weer

Claudia en Peter komen helemaal uit Oostenrijk. „Balen dat het zulk slecht weer is, daar heeft ie geen zeventig jaar op gewacht”, zegt Claudia, die een haarband in heeft met een portret van Charles erop. „Ik ben verliefd geraakt op het Britse koningshuis toen ik als klein kind de bruiloft van Charles en Diana op tv zag. Hier moest ik bij zijn, weer of geen weer.”

Als tijdens de dienst het God Save The King klinkt, begint het nog harder te regenen. Het maakt de fans ogenschijnlijk weinig uit, want in Hyde Park wordt het drukker, niet rustiger.„Drijfnat, maar dolgelukkig”, beschrijft Claudia het.

Het mooiste moment tijdens de kroning? Michiel en Francis hoeven niet lang na te denken: „Als Charles heel langzaam de kroon op zijn hoofd gezet krijgt. In het publiek ging steeds meer gejuich op. Die sfeer is echt fantastisch. Ook zo mooi: al die tradities tijdens de dienst. Dat kunnen alleen de Britten.”