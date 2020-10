’Mondkapjesadvies OMT zet veiligheid zorgmedewerkers op spel’

De bond vindt dat zorgprofessionals altijd zelf moeten kunnen beoordelen of ze gebruikmaken van beschermende middelen. Werkgevers moeten hen daar dan in voorzien. In een verklaring komen FNV, CNV, FBZ, NU91 en V&VN met een eigen algemeen advies: „Gebruik in de huidige situatie als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker, ook in de thuiszorg. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt.” De brancheorganisaties Actiz en Zorgthuis steunen die boodschap.

In het OMT-advies, waarvan conceptversies zijn uitgelekt, ziet FNV Zorg & Welzijn „vooral een heel ingewikkelde beslisboom met allerlei uitzonderingen om maar geen persoonlijke beschermingsmiddelen te hoeven gebruiken.”