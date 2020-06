Beursweek met vergadering Fed en economische cijfers

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse vergadering. De rente blijft naar verwachting onveranderd, maar voorzitter Jerome Powell van de koepel van Amerikaanse centrale banken kan mogelijk wel meer steunmaatregelen aankondigen tegen de crisis. Beleggers zullen ook aandacht hebben voor eventuele opmerkingen over de impact van de virusuitbraak op de grootste economie ter wereld. Powell zei eerder dat de pandemie blijvende schade kan aanrichten. De Fed heeft al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd.

Op macrogebied is er data over onder meer de Duitse en Europese industriële productie. Uit de VS komt onder meer informatie over de inflatie, het consumentenvertrouwen en de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Vrijdag werd gemeld dat de werkloosheid in de VS in mei was gedaald ten opzichte van april, met groei van de werkgelegenheid. Economen hadden juist gedacht dat de werkloosheid in de VS verder zou oplopen, met nog meer banenverlies.

China

Zondag kwam uit China informatie dat de export in mei is gedaald, na de opleving in april. De Chinese uitvoer kromp wel minder sterk dan verwacht. De import van China nam vorige maand flink af. Deze week worden nog Chinese inflatiecijfers naar buiten gebracht.

Verder staat de oliemarkt in de belangstelling. Oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland hebben zaterdag ingestemd met een verlenging van de productiebeperking van olie tot eind juli. De olieproducerende landen besloten in april samen 9,7 miljoen vaten per dag minder op te pompen gedurende mei en juni om zo de sterk gedaalde olieprijzen te stutten.

Bedrijfsresultaten

Wat betreft bedrijfsresultaten is de agenda voor beleggers in Amsterdam nagenoeg leeg. Ook in het buitenland is het een kalme week aan het kwartaalcijferfront.

De Europese aandelenbeurzen zaten vrijdag stevig in de lift door de verrassend sterke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De AEX-index op Beursplein 5 steeg 2,4 procent tot 572,80 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs waren plussen tot 3,7 procent te zien. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen tot 3,2 procent vooruit.