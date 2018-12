Presidentschap veranderd na een jaar Trump

Duidelijk is in elk geval dat hij het presidentschap van de VS volledig heeft veranderd en op geen enkele manier vergelijkbaar is met een van zijn recente voorgangers. Zijn instinct is om te vechten, te verdelen, te verstoren en te beledigen en hij houdt zichzelf daarbij niet in.

Trump zei 2000 misleidende dingen

Trump is niet de eerste president die wel eens een leugentje bezigt, maar wel de eerste die de waarheid niet als grootste goed beschouwd. In het eerste jaar in de Oval Office heeft hij 2000 keer verkeerde of misleidende dingen gezegd, telde de Washington Post. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het publiek bij zijn inauguratie, zaterdag een jaar geleden, zijn voormalige rivale Clinton of zijn voorganger Obama.

Zijn beledigingen uit hij veelal via Twitter, waarop hij elke ochtend vroeg een barrage aan tweets post. Daar noemt hij zijn vijanden „kort en dik” (Kim Jong-un) of „crooked” (achterbaks, Hillary Clinton). Vorige week kreeg hij een storm van kritiek omdat hij Afrika en Haïti „shithole countries” zou hebben genoemd.

Vuurtje opstoken

Met zijn gebruik van Twitter kan Trump rechtstreeks met het Amerikaanse volk communiceren, zonder tussenkomst van de in zijn ogen onbetrouwbare media. Hij gebruikt het medium ook om internationaal een vuurtje op te stoken, door Noord-Korea uit te dagen of zijn bondgenoten in Groot-Brittannië te schofferen. Omdat er vaak een kloof gaapt tussen wat Trump zegt en zijn feitelijke beleid, zijn internationale diplomaten in verwarring over hoe ze het beste kunnen reageren.

De meeste presidenten probeerden als kandidaten hun belangrijkste kiezers te bereiken, om eenmaal in het Witte Huis een verzoenende toon te vinden voor de rest van de bevolking. Trump blijft consequent zijn eigen achterban opzoeken, veelal conservatieve, blanke, oudere mannen, zonder er zich veel van aan te trekken hoe de rest van de wereld dat ervaart.

Russische inmenging

Dat kan veranderen als het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen dichter bij de president zelf komt, of als de Republikeinen hun meerderheid in het Congres kwijtraken.

Trump is ook de president met de laagste waarderingscijfers, die niet uitkomen boven 40 procent. Belangrijker voor de showman-in-chief is misschien dat de Amerikanen Trump-moe worden en hun interesse verliezen. Uit cijfers van Google blijkt dat er steeds minder op zijn naam wordt gezocht, inmiddels 75 procent minder dan sinds zijn inauguratie.