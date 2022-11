Bejaarde (89) schept kind (3) op zebrapad en rijdt door

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Op de Maasstraat in Amsterdam heeft een 89-jarige vrouw een driejarig meisje geschept die op haar loopfiets over het zebrapad liep. De vrouw reed door na het ongeluk en is later aangehouden.