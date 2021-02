Dominee wint strijd om aanpassingen monumentaal Utrechts spoorhuisje

In juni vorig jaar werd de 65-jarige bewoonster door de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht met klem opgedragen de aangebrachte antracietkleurige coating om de poreuze muren te beschermen tegen vorstschade te verwijderen. Toen de dominee het zwaar vervallen en verwaarloosde huisje twaalf jaar geleden kocht, liet zij het opknappen. Op advies van de schilder kreeg het huisje een zwarte coating, en sindsdien staat het pandje er keurig bij, en wordt het een aanwinst voor de buurt genoemd.

Redelijk en verantwoord

Het besluit om Barnhoorn toch niet opnieuw de verfkwast te laten hanteren, staat in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad van wethouder Anke Klein: ’Het schilderen van de gevel is niet een dusdanige aantasting van de monumentwaarde dat het redelijk en verantwoord is om van de eigenaar te eisen om onder hoge kosten de situatie ongedaan te maken.’

En met betrekking tot de zonnepanelen: ’De zonnepanelen voldoen niet aan de richtlijnen dat deze niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg. Toch verlenen we een tijdelijke omgevingsvergunning in aanloop naar herziening van deze richtlijnen.’

Barnhoorn is ontzettend verguld met het besluit. „Hartstikke fijn. Eindelijk eens goed nieuws en ook al binnen een half jaar, voor gemeentebegrippen een zucht!”

Tweeduizend handtekeningen

De publiciteit in de media heeft Barnhoorn goed gedaan. „Uit het hele land kreeg ik reacties; en de bijna tweeduizend handtekeningen onder een petitie die werd opgesteld, zijn overweldigend.”

Ook raadslid Ellen Bijsterbosch (D66), die raadsvragen had gesteld over de gang van zaken, is blij: „Hartstikke mooi nieuws voor de bewoner, fijn dat de gemeente meebeweegt met monumenteigenaren die het beste met hun pand voor hebben. Over het makkelijker maken van verduurzaming van monumenten voor iedereen komen we binnenkort nog te spreken!”