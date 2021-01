LIVE | Ierse coronagolf door gezellige kerst, niet door nieuwe variant

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

De razendsnelle opmars van het coronavirus in Ierland is vooral toe te schrijven aan Ieren die elkaar rond de kerst onbekommerd opzochten. De nieuwe meer besmettelijke variant van het virus dook ook in Ierland op, maar is niet verantwoordelijk voor de coronagolf waar het land nu mee te kampen heeft, zeggen Ierse gezondheidsautoriteiten.

De variant die voor het eerst in Groot-Brittannië werd gemeld, maakt hoogstens 17 procent uit van de nu vastgestelde besmettingen, zegt een Ierse deskundige. "We geloven dat de Britse variant zich hier op betrekkelijk laag niveau voordoet." Hij zag vooral met kerst een veel grotere overdracht van het virus dan was verwacht. "Daarom zitten we nu in deze precaire situatie."

Nog maar twee weken geleden had Ierland de laagste besmettingsgraad binnen de Europese Unie, maar de afgelopen week verdubbelde het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal gemelde besmettingen per dag zal ook snel stijgen, verwacht de expert. Vrijdag waren dat er ruim 1700.

