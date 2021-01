LIVE | Internisten: 97% vaccinatiebereidheid corona

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

Vrijwel alle internisten twijfelen niet of zij zich laten vaccineren, aldus de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De NIV deed onderzoek onder ruim 2000 internisten en van hen gaf 97 procent aan zich direct te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn. „Het feit dat zo’n hoog percentage van de internisten niet twijfelt om gevaccineerd te worden, is een belangrijk signaal over het vertrouwen in het vaccin”, zegt directeur Samara de Jong-Jaber van de vereniging.

Internisten vallen onder het acutezorgpersoneel waarvan het kabinet zaterdag zei dat ook die groep zo snel mogelijk wordt gevaccineerd. „Daar zijn we heel blij mee”, aldus de directeur. „We behandelen patiënten op de SEH’s (spoedeisende hulp), op de verpleegafdelingen en op de intensive care en het is belangrijk dat we dat kunnen blijven doen.” Vervroegde vaccinatie helpt daarbij.

De Jong-Jaber zegt te begrijpen dat ook huisartsen hebben gevraagd om versnelde vaccinaties voor hun groep. De artsen, verenigd in de Landelijke Huisartsen Vereniging, hopen daar zondag meer over te weten te komen.

VS verder in problemen

Intussen lopen de besmettingen wereldwijd op. De Verenigde Staten hebben zaterdag een recordaantal nieuwe besmettingen genoteerd. In één dag werden volgens het Covid Tracking Project meer dan 275.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. De Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci waarschuwde kort na de kerstdagen al dat het ergste van de pandemie waarschijnlijk nog moet komen, doordat het virus door de reisbewegingen rond de feestdagen verder is verspreid.

Ook in het Verenigd Koninkrijk werd zaterdag een record geboekt met 57.725 nieuwe coronabesmettingen, melden de gezondheidsautoriteiten. Het is het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. De laatste 24 uur overleden 445 mensen in het VK aan corona.

Het is de vijfde achtereenvolgend dag dat het aantal nieuwe coronagevallen boven de 50.000 ligt in het VK. De hoge cijfers worden toegeschreven aan de meer besmettelijke variant die vooral rondgaat in de Britse hoofdstad Londen.

Ziekenhuizen in Londen staan onder enorme druk. In zeker drie instellingen waren de afdelingen intensive care „vol” op oudejaarsavond, berichtte Sky News op basis van een gelekte e-mail van gezondheidsdienst NHS. De Britse hoofdstad zit al in lockdown en de regering besloot vrijdag om basisscholen in Londen gesloten te houden. Ook worden noodziekenhuizen heropend.

