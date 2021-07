Verrassing bij de kassa: nu ook statiegeld op kleine flesjes

Een winkelvak waarin de waterflesjes stonden, is zo goed als leeg. „Ik denk zeker dat het helpt tegen zwerfafval”, zegt Van der Grift.

’Levert leuke duit op’

„Als kind zocht ik met m’n broertje ook de lege bierflesjes op die hangjongeren hadden achtergelaten. Dat leverde ons een leuke duit op.” De rijksoverheid hoopt dat het statiegeld mensen ervan weerhoudt om lege flesjes op straat of in de natuur weg te gooien.

Bij supermarkt Deen even verderop was de legeflessenautomaat al in de laatste week van juni afgesteld op de nieuwe toevoer. „Hoefden we niets aan te doen”, vertelt bedrijfsleider Jurdy Hardjoprajitno. „Alles wordt op afstand ingesteld en aangepast.”

Verrassing bij de kassa

Volgens Hardjoprajitno verloopt de invoer van het statiegeld redelijk geruisloos. „Hoogstens had de informatiecampagne van de overheid iets beter gekund. Ook bij ons hangt de hele winkel vol waarschuwingsbordjes, maar dan nog zijn er mensen die verrast reageren bij de kassa.”

Als er al kritiek klinkt, is het onbegrip over het dubbele van de nieuwe maatregel. „Maar we deden toch al aan het gescheiden inzamelen van plastic?”, zegt een vrouw met een flesje bronwater in haar handen. De ene groene maatregel buitelt zo over de andere.

Een andere klant bij de Jumbo blijkt boerin op een melkveebedrijf. Haar zoon geniet van een ijsje. „Wij zijn blij met die nieuwe regel. Want we komen zulke plastic flesjes te vaak tegen in het weiland. De koeien eten wel om de flesjes heen, maar als het gras wordt gemaaid blijven er scherpe randjes zitten aan het plastic.”