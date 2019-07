Spoedbruiloft voor ongeneeslijke zieke moeder

Ⓒ ANP

Twitteraars zijn massaal te hulp geschoten bij een jonge moeder die wil trouwen en het einde van de week niet meer gaat halen. Toen een bekende van haar uit Den Haag een berichtje plaatste dat ze nog op zoek was naar een kapper of visagiste reageerden veel betrokken mensen binnen een uur. En daardoor is alles geregeld. „Twitter, je bent geweldig!”