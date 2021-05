Elinde (7) verloor broertje en maakt ’grootste troosttekening ter wereld’

Premium Binnenland

Jacqueline lag tien weken in coma en werd wakker als moeder

Met 26 weken zwanger in een coma raken en weken later wakker worden zonder baby in je buik. Het overkwam Jacqueline Jansen (39) uit Stein. Over hoe zij zich na jaren revalideren uit deze heftige periode knokte, verscheen deze week het boek Nieuw leven in coma. „Denk niet in beperkingen, maar kijk na...