Wateroverlast Limburg: kwetsbare ouderen Valkenburg gedwongen geëvacueerd

Op Twitter schrijft Prevoo dat zijn ’zorgplicht’ hem daartoe heeft ’doen besluiten’. Volgens de burgemeester wordt voor ’goede opvang’ gezorgd.

Woensdagavond werden ook twee verzorgingstehuizen en een hospice in Valkenburg geëvacueerd. De bewoners werden volgens de veiligheidsregio opgevangen in andere verzorgingstehuizen. Ook is het gemeentehuis van Valkenburg open voor opvang.

1.17 - Belgisch dorp deels ontruimd wegens wassende water

In het Belgische dorp Moelingen, vlak over de grens bij Maastricht, zijn woensdagavond 140 woningen geëvacueerd. Door de vele regen van de afgelopen dagen is de rivier de Berwijn buiten zijn oevers getreden. Een nooddijk van zandzakken, die eerder op de dag was aangelegd, is doorgebroken.

Op beelden van televisiezender VTM is te zien dat een groot deel van het dorp van 850 inwoners onder water staat. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn circa 250 bewoners met boten uit hun huizen gehaald.

Burgemeerster Joris Gaens van Voeren, de gemeente waar het dorp onder valt, zei tegen de krant: „Ik ben zwaar onder de indruk. Dit zijn de ergste overstromingen die Voeren tot nu toe gekend heeft.”

Ook de snelweg E25 naar Nederland is afgesloten, omdat een rotonde bij het dorp onder water staat.

00.02 - Kamerleden leven mee met Limburg

„Ondergelopen straten en huizen - het is echt verschrikkelijk.” Zo omschrijft PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, geboren in Maastricht, de situatie in Limburg. Het zuiden van de provincie is getroffen door hoogwater. Ploumen wenst de Limburgers sterkte en bedankt „iedereen die helpt om anderen veilig te houden.”

Tekst loopt verder onder de tweet.

Ook andere Kamerleden laten op Twitter weten dat ze meeleven met de Limburgers. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch uit het Limburgse Panningen zegt dat het noodweer „heftig” is en wenst „alle hulpverleners, bewoners en vrijwilligers veel sterkte toe in deze zware tijden.” VVD’er Silvio Erkens uit Kerkrade schrijft: „Historische buien. Meer regen in twee dagen dan in een hele zomer. En het is nog niet uitgeregend. Bizar.” Erkens laat weten dat hij veel respect heeft „voor de hulpverleners en professionals die al een tijdlang bezig zijn met iedereen veilig houden.”

D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag laat weten: „Heel veel sterkte aan iedereen in Limburg die te kampen heeft met ernstige wateroverlast. En veel dank aan alle mensen die keihard werken om iedere Limburger een veilig onderkomen te bieden.” Renske Leijten van de SP zegt: „Veel sterkte voor iedereen in Limburg die een angstige nacht tegemoet gaat.”

Tekst loopt verder onder de tweet.

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, noemt de wateroverlast „een verdrietige voorbode van een van de gevolgen van de klimaatcrisis: extreem weer.” Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren meldt: „Dit is het laatste decennium waarin we de klimaatcrisis kunnen aanpakken. Als we stoppen met polderen en alles op alles zetten.”

00.04 - Beperkt internationaal treinverkeer door wateroverlast

Het internationale treinverkeer in Limburg ondervindt woensdagavond hinder door de wateroverlast in de regio. Wegens overstromingen in België rijden er tot zeker donderdagochtend 09.00 uur geen treinen tussen Maastricht, Visé en Luik. De NS waarschuwt dat er geen alternatief vervoer beschikbaar is.

Door wateroverlast in Duitsland is er beperkt treinverkeer naar Aken, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf en Keulen.

23.49 - Leger ontruimt tweede verzorgingstehuis Valkenburg

In Valkenburg is woensdagavond met hulp van het leger een tweede verzorgingstehuis geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio worden de bewoners van zorgcentrum Oosterbeemd elders ondergebracht, omdat de nutsvoorzieningen zijn uitgevallen.

Eerder op de avond werden ook al een hospice en verpleeghuis Valkenheim ontruimd. Ook daar waren de nutsvoorzieningen uitgevallen. Oorzaak van de problemen is het almaar stijgende hoge water als gevolg van de overstroming van de Geul.

23.40 - Timmermans: gedachten zijn bij onze oude overburen van Oliemolen

Eurocommissaris Frans Timmermans wenst Limburgers sterkte bij de wateroverlast in het zuiden van de provincie. De PvdA-politicus, die uit Heerlen komt, laat op Twitter weten: „Mijn gedachten zijn bij onze voormalige overburen, de familie Reesink, die de Oliemolen zo mooi hebben verbouwd en die nu moesten zwemmen voor hun leven.”

De historische Oliemolen in Heerlen, een watermolen uit 1502, is een rijksmonument. Het gebouw liep woensdag onder water toen de Caumerbeek buiten de oevers trad. De beek „loopt nu dwars door het pand heen”, zei Frank Reesink, de zoon van de eigenaren. Zij runnen er een bed & breakfast.

23.26 - Scholen Gulpen-Wittem donderdag dicht wegens wateroverlast

Wegens de wateroverlast zijn donderdag alle scholen in de gemeente Gulpen-Wittem gesloten voor leerlingen en personeel, schrijft de gemeente op Twitter.

Het betreft alle peuteropvanglocaties, de basisscholen en de middelbare school Scholengemeenschap Sophianum.

Ook het gemeentehuis van Gulpen-Wittem is donderdag gesloten. De gemeente zegt op haar website dat inwoners die een tijdelijk onderkomen nodig hebben wegens de wateroverlast zich kunnen melden in het oude schoolgebouw van Sophianum. De gemeente roept ook op extra te letten op buren en kwetsbare ouderen.

22.15 - Hospice Valkenburg ontruimd om hoogwater

In Valkenburg zijn woensdagavond een hospice en een verpleeghuis geëvacueerd. Dat maakte burgemeester Daan Prevoo bekend voor de rampenzender L1. Volgens de veiligheidsregio werd er ontruimd omdat de nutsvoorzieningen haperden door het hoge water.

Aanleiding is het almaar stijgende hoge water als gevolg van de overstroming van de Geul. De mensen worden naar niet nader genoemde opvangplekken gebracht.

Het gemeentehuis van Valkenburg blijft de hele nacht open. Mensen die door het hoge water hun huis uit moeten of verstoken raken van gas, water en licht kunnen er terecht. Van daaruit kan gezocht worden naar een droge opvang.

Ook een camping bij Valkenburg is ontruimd.

22.08 - Gemeente sluit bruggen

Op sociale media verschijnen videobeelden uit Valkenburg aan de Geul, waar water door de straten naar beneden raast. De gemeente heeft volgens een RTL-verslaggever besloten alle bruggen in het centrum af te sluiten. Inwoners worden opgeroepen om thuis te blijven.

21.57 - Waterstanden Maas naderen overstromingsniveau jaren ’90

De Maas bereikt volgens de laatste prognose van Rijkswaterstaat in de nacht van donderdag op vrijdag een niveau dat dicht in de buurt komt van het niveau van de overstromingen in 1993 en 1995. Toen zette de Maas grote delen van Limburg blank.

Volgens RWS bereikt de Maas een piek van 2750 kuub per seconde. In de jaren ’90 van de vorige eeuw overstroomde de Maas bij een piek van 3000 kuub. Maar dat was in de winter, en dan staat de Maas altijd wel hoog. In de zomer zijn dit soort hoge standen volgens Waterschap Limburg zeer ongebruikelijk.

„De waterstand is vergelijkbaar met de waterstand van de Maas in 1993, toen de Maas overstroomde”, aldus het schap. „Ondanks de vergelijkbare waterstand is de situatie niet vergelijkbaar met die van 1993 en 1995. De Maas is in de afgelopen tientallen jaren verbreed en er zijn dijken aangelegd, waardoor de Maas meer water aankan dan toen. Wat toen dus problematisch was, is dat nu al lang niet meer. Desalniettemin zorgt het Waterschap Limburg bij een hoge waterstand van de Maas voor waterkeringen langs de Maas. Dit beperkt de gevolgen die het water kan hebben voor de directe omgeving.”

21.48 - Rode Kruis levert gemeenten in Zuid-Limburg veldbedden

Het Rode Kruis levert honderd veldbedden aan de gemeente Gulpen-Wittem, voor het geval mensen wegens wateroverlast de nacht niet thuis kunnen doorbrengen.

Het Rode Kruis is woensdagavond ook aanwezig met teams van vrijwilligers in de gemeenten Simpelveld en Gulpen-Wittem. De vrijwilligers staan klaar om mensen op te vangen die last hebben of krijgen van de overstromingen.

21.56 - Stutten waterbekken Hoensbroek onmogelijk, woningen bedreigd

Het blijkt onmogelijk om het grote waterbekken te stutten dat moet voorkomen dat een wijk in Hoensbroek onder water loopt. Dat twittert de gemeente Heerlen woensdagavond.

Tekst loopt verder onder de tweet.

De gemeente waarschuwt bewoners van de lager gelegen delen van dit stadsdeel van Heerlen rekening te houden met flinke wateroverlast. Ook roept zij iedereen op weg te blijven uit de buurt van de waterbuffer die gevuld is met 120.000 kuub water en inmiddels overloopt. Gemeente en hulpdiensten vragen bedreigde bewoners maatregelen te nemen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

De militairen die onderweg waren naar Hoensbroek om te helpen bij het stutten van het waterbekken zijn woensdagavond gearriveerd. Ze worden onder meer ingezet bij het vullen van zandzakken om de waterbuffer te verstevigen. Volgens een woordvoerder van Defensie zijn ze daar nog druk mee bezig. „Ze zijn niet van plan om te gaan slapen”, aldus de woordvoerder.

Ook zijn er militairen naar Gulpen gegaan, omdat de toegangswegen tot dit heuvellanddorpje ondergelopen zijn. De 4-tonners van het leger moeten aan- en afvoer uit het dorp mogelijk blijven maken, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio op rampenzender L1.

De situatie in Valkenburg en Gulpen is volgens de woordvoerder kritiek. Volgens L1 zijn de bruggen over de Geul in Valkenburg afgesloten, maar de woordvoerder kon dit niet bevestigen. In Heerlen is een onbekend aantal woningen onder water gelopen.

Het regent sinds woensdagavond weer fors in Limburg. De regen houdt nog wel even aan. Volgens L1 is er al 150 millimeter per vierkante meter regen gevallen. Op veel plaatsen zijn beekjes veranderd in woeste stromen, met name de Gulp en de Geul leveren overstromingsgevaar op.

21.16 - Zoektocht naar 15-jarig meisje dat zou zijn meegesleurd door stromend water

In Rendeux, een dorp in de Belgische provincie Luxemburg, is de brandweer op zoek naar een 15-jarig meisje dat mogelijk in de Ourthe (een rijrivier van de Maas in de Belgische Ardennen) is gevallen. Ze zou er op vakantie geweest zijn toen ze tijdens het spelen viel en vervolgens meegesleurd werd door het stromende water, meldt L’Avenir. De burgemeester bevestigt dat de hulpdiensten aan het zoeken zijn.

20.28 - Geen treinen tussen Maastricht en Luik wegens wateroverlast

Er rijden woensdagavond tussen Maastricht en het Belgische Luik geen treinen wegens wateroverlast door de vele regen. Het spoor bij Eijsden staat volledig onder water. Ook is er een seinstoring, zegt een woordvoerster van de NS.

Er worden bussen ingezet. Pas donderdag 09.00 uur wordt naar verwachting de dienstregeling weer hervat, aldus de woordvoerster.

Eind juni reden er in Zuid-Limburg op een aantal trajecten ook geen treinen wegens wateroverlast.

20.17 - Hoogste waterstand ooit verwacht in rivier de Roer

De Roer tussen de Duitse grens bij Vlodrop en de monding in de Maas bij Roermond bereikt in de nacht van woensdag op donderdag zijn hoogste waterstand ooit. Volgens de Veiligheidsregio Limburg Noord passeert rond die tijd 180 kuub water per seconde.

Bij eerdere gevallen van hoogwater bereikte de Roer pieken van rond de 120 kuub per seconde. „Door de hevige regenval stijgt het water in de Roer snel”, aldus de veiligheidsregio. „Er wordt een extreem hoge waterstand verwacht.”

De regio roept mensen die in de buurt van de Roer wonen op zich voor te bereiden. Ook roept de regio mensen die er niet wonen, er weg te blijven.

Het buitengebied rond de Roer overstroomt, ook enkele bewoonde plaatsen kunnen onder water lopen. De veiligheidsregio heeft een kaart gepubliceerd met die gebieden.

De gemeente Roerdalen gaat woensdagavond voorzorgsmaatregelen treffen. Waaruit die bestaan is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wanneer de rivier buiten haar oevers treedt.

19.43 - Bewoners beschermen huizen met zandzakken: ’Het staat tot aan de deur’

Inwoners van het Limburgse heuvellanddorpje Wijlre zijn druk met zandzakken in de weer om hun woningen te beschermen tegen de overstroming van de Geul. Die is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio veranderd in een kolkende rivier. Het water dreigt de woningen binnen te lopen. „Het staat aan de deur”, aldus de woordvoerder.

In Wijlre zijn alle gasten van camping de Gele Anemoon geëvacueerd. De camping staat onder water. Een beheerder van de camping zei woensdag dat de Geul van een lieflijk stroompje een brede rivier is geworden. De tentkampeerders zijn dinsdagavond al vertrokken. De caravans konden niet worden verplaatst omdat de weg naar de camping overstroomd is. De bewoners van de caravans zijn met taxi’s naar hotels gebracht.

De brandweer heeft het inmiddels druk met het wegpompen van water uit ondergelopen hotels in Slenaken en Gulpen.

De gemeente Eijsden-Margraten heeft verschillende doorgaande wegen afgesloten. Ook in Gulpen-Wittem zijn veel wegen onbegaanbaar.

19.25 - Militairen met zandzakken onderweg naar Hoensbroek

De militairen van de landmachtbrigade uit Oirschot die eerder woensdagavond in Sittard aankwamen om te helpen bij het bestrijden van de wateroverlast, zijn onderweg naar Hoensbroek, gemeente Heerlen. Ze gaan daar met zandzakken een waterbuffer proberen te verstevigen, die op doorbreken staat.

Als dat gebeurt zou volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio een behoorlijk deel van een naburige wijk in Hoensbroek onder water komen te staan. Het waterschap heeft eerder woensdag geprobeerd de druk op de wanden van het bekken te verlichten, maar gevreesd wordt dat dit niet genoeg is. Met name omdat woensdagavond weer hevige plensbuien worden verwacht boven Hoensbroek.

De brigade uit Oirschot beschikt over grote viertonners op hoge wielen, die door hoog water kunnen rijden en veel mensen tegelijk kunnen evacueren, zei een woordvoerder van de landmacht tegen rampenzender L1. Ook beschikt de brigade over een voertuig voor het afvoeren van gewonden.

De 68 militairen zijn voorlopig voor 24 uur ingeschakeld.

19.22 - KNMI geeft weeralarm af om zware regenval in Zuid-Limburg

Het KNMI heeft woensdag rond 18.00 uur een weeralarm (code rood) afgegeven voor Zuid-Limburg. Daar is al veel regen gevallen en er wordt woensdagavond en woensdagnacht opnieuw veel regen verwacht. In deze situatie kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast, meldt het KNMI.

Er kan nog 30 tot 50 millimeter regen bijvallen.

Omdat er al zeer veel regen gevallen is (lokaal meer dan 100 millimeter) zal de wateroverlast steeds groter worden, verwacht het KNMI. In de loop van de nacht gaat het minder hard regenen.

Weer.nl meldt dat in de omgeving van Landgraaf en Kerkrade woensdag 70-80 millimeter is gevallen en dat dat de komende nacht wel 100-120 millimeter kan worden. Volgens Weer.nl is het nog nooit voorgekomen dat er in de provincie op zo’n grote schaal en drie dagen achter elkaar zo veel zware stortbuien vallen. Het weer zorgt bovendien voor aardverschuivingen in Zuid-Limburg, aldus het weerbureau.

In het oosten van het land zorgen onweersbuien de komende uren ook plaatselijk voor veel regen. In Groningen en Drenthe kan plaatselijk 20 tot 40 mm vallen in korte tijd met plaatselijk wateroverlast tot gevolg, meldt het KNMI.

In deze situatie kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast, meldt het instituut.

19.11 - Campings langs Geul en Gulp mogelijk ontruimd

De campings langs onder meer de riviertjes de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg worden mogelijk ontruimd.

Volgens rampenzender L1 kiezen gasten van camping Geuldal in Meerssen het zekere voor het onzekere nu het water in de Geul snel stijgt. De Veiligheidsregio onderzoekt verdere ontruimingen.

Gebieden in de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul worden mogelijk geëvacueerd. Het gaat daarbij vooral om campings langs waterlopen zoals de Gulp en de Geul. Of ook huizen worden ontruimd is nog onzeker. Het crisiscentrum is bezig met een inventarisatie waar nog meer overstromingen dreigen.

In Wijlre zijn veel inwoners in de weer met zandzakken om te voorkomen dat de Geul overstroomt.

17.35 - Camping aan de Maas in Roermond geëvacueerd

Camping de Hatenboer in Roermond wordt geëvacueerd. Honderden campinggasten moeten hun spullen verzamelen en het terrein verlaten, zei een woordvoerder van de camping woensdagmiddag.

De ontruiming gebeurt in overleg met de politie en de gemeente. De camping roept zowel in het Duits als in het Nederlands via social media alle gasten van camping en jachthaven op „alles af te bouwen.” Dit in verband met hoogwater van de Maas.

De campings langs onder meer de riviertjes de Geul en de Gulp in Zuid-Limburg worden mogelijk ontruimd.

Tekst loopt door onder de tweet.

Rijkswaterstaat verwacht met name in de nacht van donderdag op vrijdag erg hoog water van de Maas bij Maastricht. Volgens de laatste prognoses zou er een piekafvoer van meer dan 2500 kuub bereikt kunnen worden, en dat is uitzonderlijk in juli.

19.08 - A76 en A79 dicht wegens water op de weg

De A76 tussen de Duitse grens in de richting van het dorpje Simpelveld (Zuid-Limburg) is dicht wegens water op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid.

Tussen het knooppunt Ten Esschen en Nuth (eveneens Zuid-Limburg) is de A76 richting Duitsland eveneens dicht, omdat er een boom is omgewaaid en op de weg ligt. Rijkswaterstaat zegt dat dit traject tot zeker 23.00 uur gesloten blijft. Het verkeer wordt omgeleid.

Ook de N595 staat blank. De weg is tussen Wijlre en de N278 afgesloten voor verkeer in beide richtingen, meldt de ANWB.

In verband met zware neerslag is ook de A79 dicht. Tussen Hulsberg en Heerlen is geen verkeer mogelijk vanwege water op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag werd de snelweg ook afgesloten vanwege wateroverlast.

Dinsdagavond werd de A79 afgesloten nadat deze deels was ondergelopen. Woensdagochtend meldde Rijkswaterstaat dat alleen het deel tussen de Kunderberg en de N281 bij Heerlen nog dicht was, omdat er nog water op de weg lag. Na een relatief rustige nacht waarin wat minder neerslag viel, vreesde de brandweer al dat de door de vele regen verzadigde grond nog minder water doorlaat.

Tekst loopt door onder de foto.

De hulpdiensten maken zich nu onder meer zorgen over de snelle stijging van het waterpeil van twee riviertjes in Zuid-Limburg, de Geul en de Gulp. Die bedreigen nu met name de plaatsen Wijlre, Gulpen, Wittem, Schin op Geul en Valkenburg, aldus de brandweer.

18.47 - Ook veel wateroverlast in België en Duitsland

Uit Duitsland komen meldingen van ondergelopen kelders, een geëvacueerd bejaardentehuis en beknelde automobilisten. In sommige regio’s is de noodtoestand uitgeroepen en de brandweer is volop bezig. Bijvoorbeeld de stad Hagen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is zwaar getroffen. Daar is een bejaardenhuis ontruimd en onbewoonbaar verklaard.

In andere delen van de deelstaat zijn beken uitgedijd tot rivieren. Er is sprake van aardverschuivingen, ondergelopen straten en het spoor- en wegverkeer werd verstoord.

In Baden-Württemberg leidde aanhoudende regen tot overstromingen van de Rijn en het Bodenmeer. Ook plaatsen langs de Moezel maken zich zorgen. Dinsdagavond werd de scheepvaart bij Karlsruhe gestremd. In het Saksische Ertsgebergte is een 53-jarige man vermist nadat hij door een overstroming was meegesleurd.

Ook houdt Defensie pompen en vaartuigen klaar om indien nodig ingezet te worden.

18.37 - Rutte: alles doen wat nodig is tegen wateroverlast Limburg

Demissionair premier Mark Rutte heeft tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer zijn steun uitgesproken aan de inwoners van Zuid-Limburg die getroffen zijn door ernstige wateroverlast als gevolg van hevige regenval. Het kabinet zal „alles doen wat nodig is” om te helpen, beloofde hij.

Nadat Rutte zijn inbreng in het debat had voltooid, vroeg PVV-leider Geert Wilders hem contact op te nemen met de gouverneur van de provincie Limburg om mede namens de Tweede kamer steun te betuigen en hulp aan te bieden. De premier antwoordde dat daar al aan gewerkt wordt.

Rutte zei dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) al onderweg was naar het gebied, onder meer voor overleg met de lokale autoriteiten. Later corrigeerde hij dat en zei hij dat de bewindsvrouw donderdag afreist.

„Wij hebben samen intensief contact en we zullen alles doen wat nodig is”, aldus Rutte. „Ik ben het zeer met de heer Wilders eens, het is echt verschrikkelijk wat je op dit moment ziet in Limburg en we leven zeer mee.” Ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp sloot zich daarbij aan.

Eerder werd al bekend dat Defensie 68 militairen naar Zuid-Limburg stuurt. Zij kunnen helpen met bijvoorbeeld het vullen van zandzakken, het vrijmaken van wegen of het evacueren van burgers indien dat nodig blijkt te zijn.

18.03 - Waarnemend gouverneur Johan Remkes: ’Schokkende beelden’

Waarnemend gouverneur Johan Remkes heeft de Limburgers woensdag moed ingesproken. Middels een op Twitter verspreidde videoboodschap wenste hij iedereen die last had van het hoge water veel sterkte toe.

Remkes spreekt van „schokkende beelden” van de wateroverlast. „Je zult er maar mee geconfronteerd worden, dat je woning overloopt, dat je gedwongen bent de bedrijfsvoering van je bedrijf te staken, of dat je bang bent dat de zandzakken onvoldoende helpen.”

15.41 - Woningen Hoensbroek dreigen onder water te lopen

Woningen in het Limburgse Hoensbroek (gemeente Heerlen) dreigen onder water te lopen doordat een zogeheten waterbuffer overvol is en gaat overlopen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio.

Mensen die in de buurt wonen van de waterbuffer De Dem wordt gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten.

Tekst loopt door onder de foto.

Als de waterbuffer doorbreekt zou er een golf ontstaan waarbij water met veel kracht naar buiten stroomt. Het waterschap probeert een dergelijke doorbraak te voorkomen en op die manier zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Dat doen ze door schuiven meer open te zetten zodat er binnen de buffer meer ruimte komt voor het water. Dat betekent echter wel dat inwoners rondom waterbuffer De Dem rekening moeten houden met wateroverlast, meldt de veiligheidsregio. Bij de buffer zijn woensdagmiddag veel mensen van de brandweer, politie en het waterschap aanwezig.

Niet ver van Heerlen ligt Landgraaf. Deze gemeente roept inwoners op hun spullen in veiligheid te brengen voor het te laat is. Het is voor de hulpdiensten onmogelijk om overal tegelijk hulp te bieden, aldus de gemeente. Daarvoor vindt de overlast op te grote schaal plaats. „Ook zijn de gronden inmiddels zo verzadigd dat het wegpompen van water nauwelijks een oplossing meer is”, aldus de gemeente.

„Wij vragen ook uw hulp en begrip voor deze situatie: dreigt er bij u wateroverlast in huis breng dan in elk geval uw spullen in veiligheid.” De gemeente roept mensen op om hulp te bieden aan mensen in hun buurt als ze zelf geen overlast van het water hebben.

15.14 - Meldkamer overbelast

Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen. De brandweer vraagt mensen alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen, en bij wateroverlast de gemeente of het probleem zelf op te lossen.

Ook in Gelderland en Noord-Brabant kan het later vanmiddag en in de avond flink gaan regenen. Het KNMI heeft vanaf 18.00 uur code rood afgegeven voor wateroverlast in Zuid-Limburg.