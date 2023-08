Politie zoekt ontsnapte geboeide man in Helmond

HELMOND - De politie is in Helmond is op zoek naar een man die handboeien om heeft. De man werd eerder donderdag in de boeien geslagen na een melding van huiselijk geweld, maar wist ervandoor te gaan, aldus een woordvoerster van de politie. Hij probeert mensen onderweg zo ver te krijgen dat ze hem van zijn handboeien bevrijden. Daarbij gebruikt hij volgens getuigen het verhaal dat hij een wilde nacht met zijn vrouw zou hebben doorgebracht.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / VRPress