Ouders gooien pornocollectie zoon weg en moeten nu vergoeding betalen

Na een scheiding was Werking tijdelijk bij zijn ouders ingetrokken. Uiteindelijk woonde hij zo’n tien maanden bij ze in Michigan. In augustus 2017 verhuisde hij naar Indiana. Zijn collectie liet hij in eerste instantie achter, maar ontdekte op een gegeven moment dat alles weg was, zo meldt The Holland Sentinel.

De ouders zeiden dat ze niet bereid waren om de spullen te verhuizen en wilden ze niet in hun huis hebben. Uit e-mails tussen Werking en zijn vader bleek dat het ging om twaalf dozen met onder meer 1600 dvd’s en seksspeeltjes. Volgens Paul Werking verleende hij zijn zoon „een grote gunst” door alles weg te gooien.

Paul was duidelijk geen voorstander van porno, zo bleek verder uit de mailconversatie. „Dat je films zou kopen en bekijken die dergelijk geweld uitbeelden, is onbegrijpelijk. Ik heb geen woorden om de diepte van mijn schok en teleurstelling uit te drukken. Een van de redenen dat ik de porno heb vernietigd, was omdat ik het deed voor je eigen mentale gezondheid. Ik zou hetzelfde doen als ik een kilo crack had gevonden.”

David zegt dat het niet alleen om de financiële waarde gaat, maar ook om de emotionele. Volgens hem zaten er producten bij die nu niet meer verkrijgbaar zijn, zoals videobanden uit de jaren 80. „Ik heb ze misschien maar één of twee keer afgespeeld, omdat ik ze niet wilde beschadigen. Ik ben jaren op zoek geweest naar deze titels.”

De rechter oordeelde dat Paul en Beth Werking niet in hun recht stonden toen ze de spullen weggooiden. „Er is geen twijfel over mogelijk dat de vernietigde spullen David’s bezit waren.” Hij heeft ouders en zoon tot half februari gegeven om samen een passende vergoeding te bedenken.