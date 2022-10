Voetbalderby Indonesië eindigt in veldslag: zeker 125 doden, tientallen in het ziekenhuis

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Na afloop van de wedstrijd, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld. De politie zette - ondanks dat wereldvoetbalbond FIFA dit verboden heeft in voetbalstadions - traangas in om de fans te verdrijven, waarna er grote chaos en paniek ontstond bij de fans. Volgens de politie kwamen 34 mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen. De meesten zouden zijn gestorven door zuurstofgebrek.

Nieuwssite tvOne toonde beelden waarop te zien is dat tientallen mensen in ziekenhuizen op hulp wachten. Ook zijn er beelden van brandschade op de tribunes en het veld en van vernielde politievoertuigen in en rond het stadion van Malang.

Competitiestop

Arema en Persebaya Surabaya spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1, en gelden als aartsrivalen. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen.

Uitgebrande politievoertuigen in het Kanjuruhan stadion in Malang na een vreselijk uit de hand gelopen voetbalderby. Ⓒ ANP / EPA

President Joko Widodo zei zondag dat de competitie pas mag doorgaan als er grondig onderzoek is gedaan naar de veiligheid rond voetbalwedstrijden. Minister van Sport Zainudin Amali had eerder al gezegd strengere veiligheidsregels te willen en de mogelijkheid te bestuderen om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

De politie in Oost-Java zei wegens de grote rivaliteit tussen de twee clubs geadviseerd te hebben dat alleen supporters van de thuisclub zouden worden toegelaten en om de wedstrijd overdag te spelen, in plaats van in de avond. Waarom die adviezen niet zijn opgevolgd, is nog niet duidelijk. Er zouden 42.000 kaartjes zijn verkocht voor de wedstrijd in het multifunctionele Kanjuruhan stadion.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is „diep geschokt” over het „tragische incident bij het voetbalstadion” in Indonesië. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder kan oplopen.

De ramp vindt plaats acht maanden voordat Indonesië het grootste voetbalevenement uit zijn geschiedenis organiseert. Volgend jaar van 20 mei tot en met 11 juni strijden de voetballers tot en met twintig jaar daar om de wereldtitel.