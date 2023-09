Verdachte aangehouden na vondst dode man in woning Den Bosch

DEN BOSCH - De politie heeft een man aangehouden nadat er een dode man in een woning in Den Bosch werd gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Er wordt nog onderzocht of de verdachte, die in het huis aanwezig was, iets te maken heeft met de dood van het slachtoffer.

De Brugstraat in het centrum van Den Bosch. Ⓒ FPMB / Bart Meesters