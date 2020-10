Halsema: ik wil gekozen burgemeesters

Burgemeester Halsema wil de volgende keer verkozen worden. Ⓒ Foto Richard Mouw

Amsterdam - Femke Halsema stelt haar mening bij over het gekozen burgemeesterschap. Hoewel zij als GL-Kamerlid „nooit een voorstander was van een gekozen burgemeester”, denkt ze daar anders over nu ze burgemeester is.