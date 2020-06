21 jaar gevangenisstraf voor liquideren Karel Pronk

Karel Pronk werd in augustus 2018 op klaarlichte dag van dichtbij neergeschoten bij een koffiehuis in Delft. Op de kogelhulzen die bij het café zijn gevonden, is DNA van J. aangetroffen. Hij werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd.

De rechtbank oordeelde dat Pronk „volkomen onverwacht op meedogenloze wijze is neergeschoten.” Pronk is in zijn rug geschoten en heeft volgens de rechtbank geen enkele kans gehad zich te verweren.

Zelf heeft de verdachte tijdens verhoren van de politie en tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank altijd gezwegen. Hij was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak. Een motief voor de schietpartij is nooit opgehelderd.

Heel koeltjes

De rechtbank reconstrueerde dat het moord met voorbedachte raad moet zijn geweest. Meerdere getuigen hebben verklaard dat de schutter achter Pronk aan liep en hij de tijd heeft genomen voor het besluit om Pronk van het leven te beroven. „Hij heeft Pronk van achteren vastgepakt en van dichtbij neergeschoten”, aldus de rechtbank. Aan de moord ging geen ruzie of woordenwisseling vooraf. Bovendien was de werkwijze van J. volgens de rechtbank rustig en kalm.

Een deel van de kogels heeft het slachtoffer niet geraakt. In een bestelbus die geparkeerd stond bij de eetgelegenheid is een kogelgat aangetroffen. Daarmee heeft J. volgens de rechtbank het risico genomen dat omstanders door kogels geraakt zouden worden.

J. kreeg 20 jaar voor de moord. Daar komt nog een gevangenisstraf van een jaar bij voor verboden wapenbezit, omdat hij bij zijn aanhouding in Spanje een semiautomatisch pistool met munitie bij zich had.