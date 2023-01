Premium Het beste van De Telegraaf

Alkmaarse (28) door wildvreemde op straat aangevallen: ’Mijn vader heeft mijn leven gered’

Door Martijn Gijsbertsen

De Alkmaarse is op de stoep vlakbij dit bushokje door de man aangevallen. Ⓒ JJFoto.nl/Jan Jong

EGMOND AAN ZEE - „Dit was het, dacht ik. Het is klaar, ik ga.” Een 28-jarige Alkmaarse blijkt op Nieuwjaarsdag, onderweg naar haar opa in de hospice in Egmond aan Zee, hevige doodsangsten te hebben uitgestaan. Ze wordt op klaarlichte dag, lopend over de Sportlaan door een wildvreemde achtervolgd en aangevallen.