Premium Het beste van De Telegraaf

Geen vangrail, geen getuigen en geen bereik: dood Hebe en Sanne lijkt dramatische speling lot

Door Koen van Eijk en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

EMPEL - Een gruwelijke speling van het lot lijkt het beperkte meisje Hebe en haar begeleidster Sanne fataal geworden. Toen de Kia Picanto waarin ze reden maandagmiddag op het verkeersplein van knooppunt Empel naar beneden reed, was er op dat punt geen ander verkeer aanwezig, en ook is precies daar geen vangrail geplaatst. Bovendien was er ook nog eens een storing van het landelijke telefoonnetwerk.