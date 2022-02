Ook afgelopen etmaal weer fors minder positieve coronatesten, wel iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen in totaal 310.149 meldingen binnen over nieuwe besmettingen. Dat zijn er gemiddeld 44.306 per dag. Iets meer dan een week geleden lag dit gemiddelde nog ruim boven de 100.000 dagelijkse gevallen.

Het RIVM weet niet in hoeverre de stormen van de afgelopen dagen van invloed zijn geweest op de relatief lage besmettingscijfers. Op diverse plaatsen waren testlocaties gesloten. Los daarvan gaat het instituut er al langer van uit dat de piek van de huidige besmettingsgolf achter de rug is.

Van 18 mensen die het virus eerder hadden opgelopen is het afgelopen etmaal gemeld dat ze aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden.

Bekijk ook: Snelle daling van aantal coronagevallen en ziekenhuisopnames

Covidpatiënten

In totaal liggen er nu 1626 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 15 meer dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Al ruim een week schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten rond de 1600. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1455 coronapatiënten, 10 meer dan maandag. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 5 tot 171.

In de afgelopen 24 uur werden er 183 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 14 patiënten met corona binnengebracht.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.