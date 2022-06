Oorlog in Oekraïne Dinsdag 7 juni LIVE | Rusland: overgave 6500 Oekraïense soldaten sinds start operatie

Kopieer naar clipboard

Een Oekraïense soldaat ter illustratie. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Het is dag 104 van de oorlog in Oekraïne en nog altijd wordt er hevig gevochten in het oosten van het land. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.