Blok: ’We moeten scenario’s voor compensatie voor energiekosten nog doorrekenen’

Volgens Blok is er „geen directe samenhang” tussen de hoogte van de inkomens van mensen en de isolatie van hun woning. Hoewel hij erkent dat de problemen voor mensen met lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen het grootst zijn, wijst hij erop dat ook mensen met middeninkomens en het midden- en kleinbedrijf in de problemen kunnen komen als de energiekosten zo hoog zijn.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wilde ook niet vooruitlopen op de maatregelen zolang daar nog over nagedacht wordt. Hij zei wel dat ze „slim” moeten zijn en gericht moeten zijn op „die mensen voor wie het probleem straks het grootste is.” „Voor iedereen is het vervelend om een paar tientjes extra per maand te moeten betalen aan de energierekening, maar er zijn ook een heleboel Nederlanders voor wie dat geen probleem is. Er zijn tegelijkertijd Nederlanders voor wie het vrijwel onmiddellijk een probleem is.”

Er zijn „meerdere knoppen” waaraan gedraaid kan worden, aldus Blok. Hij denkt onder meer aan de mogelijkheden om iets aan de belasting op energie te doen, maar ook aan maatregelen om te zorgen dat mensen meer inkomen te besteden hebben. Het versnellen van de isolatie van woningen ligt eveneens op tafel, hoewel daarbij een tekort aan vakmensen een probleem is. Hoekstra voegde daaraan toe dat het moeilijk is om te voorspellen hoe de energieprijzen zich gaan ontwikkelen.

Het kabinet kreeg van de Tweede Kamer tot 1 november de tijd om met een voorstel te komen, maar hoopt al eerder een plan klaar te hebben.