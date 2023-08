Na wat buien moet de zon de overhand krijgen dit weekend

Benauwde start van de dag

Vanochtend is er veel bewolking en van zuidwest naar noordoost trekt een aantal lichte regenbuien over het land. In de vroege ochtend is het al zo’n 22 graden en de luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt buiten. De wind draait in de loop van de ochtend naar het zuidwesten. Deze wind voert geleidelijk wat minder vochtige lucht aan.

Vanmiddag komt in het noordoosten nog een enkele bui voor, maar later vanmiddag blijft het ook hier overal droog. In het zuidwesten is er aan het begin van de middag al ruimte voor de zon en deze opklaringen breiden gedurende de middag noordoostwaarts uit. Aan het einde van de middag is het vrijwel overal zonnig en in de westelijke helft zelfs praktisch onbewolkt.

Vlak aan zee is het maximaal 22 graden. Landinwaarts is het op veel plaatsen zomers warm met circa 27 graden. De hoogste middagtemperaturen zijn voor het oosten en zuidoosten van het land.

Vanavond is het tot zonsondergang zonnig. Met 20 graden in de kustprovincies en 23 graden in het binnenland kan je halverwege de avond nog prima buiten zitten. Later in de avond en nacht koelt het af naar zo’n 15 graden en daarmee is het aanmerkelijk koeler dan afgelopen nacht.

Zonnige zondag

Morgenochtend is het zonnig en droog. Om negen uur is het al 20 graden en tegen het middaguur is het kwik al gestegen naar 24 graden. De wind is zwak.

Morgenmiddag zal het overwegend zonnig zijn. Desondanks komen er ook stapelwolken voor, maar tot een bui komt het niet. Aan zee en in het noorden van het land waait er een windje. In de zuidoostelijke helft van het land waait het nauwelijks. De maxima variëren van 23 graden op Texel tot 29 graden in Limburg. Hiermee is het uitstekend weer voor een bezoek aan een recreatieplas of buitenzwembad. Smeer je wel in, want de zonkracht is heftig genoeg om binnen 15-30 minuten te verbranden

Morgenavond en tijdens de nacht naar maandag zijn er brede opklaringen. Mogelijk ontstaan landinwaarts mistbanken. De temperatuur daalt naar de 12 à 16 graden.

Zomers begin van de week

Na oplossen van eventueel aanwezig mistbanken volgt een zonnige maandag. Landinwaarts verschijnen in de middag wel vriendelijke stapelwolken. Bij een westenwindje wordt het 24 graden aan de kust tot 28 graden in het oosten.

Ook op dinsdag en woensdag blijft het zeer waarschijnlijk overal droog met veel zonneschijn. De middagtemperatuur varieert van 23 tot 25 graden in de kustprovincies tot 28 graden de Achterhoek, Limburg en de oostelijke helft van Brabant.

Vanaf donderdag neemt de neerslagkans aanmerkelijk toe en de temperatuur zet een daling in. Waarschijnlijk komen de maxima volgend weekend uit tussen 19 en 22 graden.