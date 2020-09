Experts: OM wekt schijn van partijdigheid in zaak-Akwasi

De controversiële rapper Akwasi wordt niet vervolgd voor zijn uitspraken tijdens de betoging op de Dam in juni. Ⓒ anp/hh

AMSTERDAM - Experts vinden dat het Openbaar Ministerie onnodig de schijn van partijdigheid heeft gewekt, door zaakofficier Jacobien Vreekamp de beslissing te laten ondertekenen om Akwasi niet te vervolgen. De vrouw zat tot voor kort samen met een activist van Kick Out Zwarte Piet in het bestuur van een meldpunt voor discriminatie. „Dit is gewoon niet uit te leggen”, aldus professor rechtsgeleerdheid Afshin Ellian.