Schokkende vondst in Amsterdam: baby in container

De brandweer hielp de politie bij het bevrijden van de baby. De kindje is direct overgebracht naar het ziekenhuis. De straat is afgezet voor onderzoek. Meer details over de toestand waarin de baby verkeert, zijn niet bekend. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart.

Mensen die informatie hebben hierover kunnen dit delen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.