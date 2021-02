Schokkende vondst in Amsterdam: baby in container, meisje is ’stabiel’ in ziekenhuis

De brandweer hielp de politie zondagavond bij het bevrijden van de baby uit de ondergrondse container. Op foto’s was te zien dat een groot aantal hulpdiensten was uitgerukt.

Inmiddels is duidelijk dat het om een pasgeboren baby gaat. Het kindje ligt nog in het ziekenhuis maar is stabiel, meldt de politie.

De politie kreeg rond 22.40 uur een melding van iemand die geluiden hoorde, vermoedelijk gehuil, uit een container aan de Meernhof. Nadat de hulpdiensten verschillende vuilniszakken uit de vuilniscontainer hadden gehaald, hoorden agenten inderdaad een baby.

Gele Jumbo-tas

De brandweer wist uiteindelijk de baby, die in een grote gele Jumbo-boodschappentas zat, uit de container te halen. Het meisje werd ingepakt in jassen van agenten, en direct naar het ziekenhuis gebracht.

De baby werd aangetroffen in deze vuilcontainer. Ⓒ Laurens Bosch

De recherche is een uitgebreid onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de zaak.

Het incident maakt veel indruk. „Had het maar bij mij voor de deur gelegd”, zegt een verdrietige omwonende in de Meernhof maandagochtend. „Niet oordelen”, is haar devies. „Je weet niet hoe iemand eraan toe is die dit doet.”