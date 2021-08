Ruim 90 tips over moord Wies Hensen

Dat laat het Openbaar Ministerie Oost-Brabant weten aan De Telegraaf. Een tipgever meldde zich bij bij De Telegraaf als getuige op de plek waar het lichaam van Wies werd gevonden in Dommelen. Hij heeft informatie gegeven over drie personen en een auto met een Duits kenteken die hij daar toen zag. Het cold caseteam noemt deze tip ’zeer interessant’.

„Het cold caseteam heeft deze tip als zeer interessant gekwalificeerd en er wordt onderzoek naar gedaan”, laat OM-woordvoerder Bart Vaessen weten. Over de waarde van de overige tips kan de politie niets zeggen. Dinsdagavond besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de onopgeloste moord.

Ⓒ Foto Politie

Greppel

De gewelddadige dood van Wies Hensen is de oudste zaak die op de cold case-kalender staat. Het lichaam van Wies werd op 30 augustus 1989 aan de Loonderweg in Dommelen in een droge greppel gevonden. Ze bleek door verstikking om het leven te zijn gekomen, de politie gaat uit van een seksueel motief.

Ruim dertig jaar later slaagde het Nederlands Forensisch Instituut erin uit een spoor een dna-profiel te halen van de vermoedelijke dader. De gouden tip over de cold case levert 30.000 euro op. De politie heeft een onder andere een pdcast-serie en een speciale website over de zaak Wies Hensen gemaakt. Op de kermis in Budel waar ze destijds voor het laatst is gezien, kunnen bezoekers met een speciale virtuele bril de plaats delict van destijds zien. Honderden mensen hebben dit inmiddels gedaan.

Op een speciale webpagina van de politie is een dossier geopend dat steeds geactualiseerd wordt met nieuwe informatie, foto’s en video’s.