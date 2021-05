Handhaver onder de voet gelopen door paard en ruiter

De paardrijder bevond zich op verboden gebied. Toen de handhaver hem daarom staande wilde houden, opende de ruiter de aanval.

Hij liet het dier steigeren, waardoor de boa onder zijn eigen elektrische scooter terechtkwam. De handhaver hield er forse schaafwonden in het gezicht aan over. De ruiter galoppeerde er vervolgens vandoor.

Er is door de politie een zoekactie ingezet, maar vooralsnog is de ruiter in geen velden of wegen te bekennen. De politie rekent de ruiter vooral aan dat hij doorreed en iemand gewond achterliet, laat een woordvoerster weten. De man heeft een licht t-shirt en een donkere paardrijbroek en reed op een voskleurig (bruinrood) paard.

Op Twitter reageert de burgemeester van Baarn op de aanrijding. „Net gesproken met onze boa. Hij is vanmiddag in het bos Lage Vuursche bewust omver gereden door een ruiter te paard. Volstrekt onacceptabel. Van onze hulpverleners blijf je af.”