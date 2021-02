Kinderen verspreiden Britse variant meer dan ’gewone’ coronavirus

Dat zeggen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC woensdag op basis van recent onderzoek in de gemeente Lansingerland.

Als het coronavirus bij minstens twee mensen in een huishouden werd vastgesteld, „waren kinderen met de Britse variant vaker de personen die het virus mee naar huis hadden genomen en de anderen hadden besmet.”

De vraag is nu hoeveel sneller kinderen de Britse variant kunnen verspreiden. In het OMT-advies vn gisteren staat over de Lansingerlandstudie: „Het Lansingerland-schoolonderzoek toont dat kinderen besmet kunnen raken en, waarschijnlijk vaker dan na besmetting met de klassieke variant, ook klachten ontwikkelen. Deze klachten zijn over het algemeen milder dan die bij volwassenen. Besmette kinderen kunnen het virus doorgeven binnen een huishouden en ook op school, en waarschijnlijk mede doordat zij vaker klachten ontwikkelen, gaat die doorgifte wat sneller en uitgebreider dan bij het klassieke wildtypevirus; dit resulteert in een toegenomen Rt-waarde.”

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister Hugo de Jonge werd dinsdag bekendgemaakt dat de basisscholen weer zouden worden geopend. Het daarmee gepaard gaande risico werd acceptabel geacht, omdat ’kinderen een relatief kleine bijdrage aan de verspreiding leveren’.