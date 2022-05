Auto door woning in het Groningse Losdorp

Het slachtoffer is met behulp van de brandweer uit het voertuig gehaald en werd in de ambulance behandeld. Niet veel later werd zij voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap raakte de woning volledig ontzet en was er een groot gat geslagen in de buitenmuur.

De auto is vermoedelijk gelanceerd over het bruggetje in de Schafferweg, door de tuinen gereden en daarna de woning in. De woning wordt verbouwd: voor zover bekend was er niemand aanwezig. De woning ligt voor een T-splitsing, en buurtbewoners zouden al eerder hebben geklaagd over de verkeerssituatie daar. Zo zou een wegversmalling de situatie juist verergeren. Het is niet voor het eerst dat er ongelukken gebeuren.

De politie heeft onderzoek naar de toedracht gedaan en ook de verzekeringsinspecteur zal worden ingeschakeld. Volgens de politie zou de vrouw geen rijbewijs hebben.