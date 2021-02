Bombrief ontploft op Lidl-kantoor Duitsland

Over de ernst van de verwondingen is nog geen officiële informatie bekendgemaakt, maar niemand zou in levensgevaar verkeren.

Na de ontploffing is het gebouw van de Duitse supermarktketen ontruimd. De hulpdiensten rukten groots uit. Zo’n honderd mensen waren in het LID-kantoor aan het werk. Betrokkenen krijgen nazorg.

Tweede ontploffing

Dinsdag was in het eveneens Zuid-Duitse Eppelheim bij een drankenfabrikant een pakketje ontploft. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee explosies.