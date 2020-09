37 aanhoudingen bij confrontatie jeugdgroepen in Zaandam

De jongeren, in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, hebben al langer ruzie met elkaar. Bij eerdere gewelddadige acties gebruikten ze ook wapens. De politie zegt in samenwerking met de gemeente en andere instanties al meerdere preventieve acties te hebben ondernomen om het conflict te doen stoppen, maar dit bleek weinig tot geen effect te hebben. Daarom werd met de gemeente en het Openbaar Ministerie besloten om de jeugd steviger aan te pakken en vrijdagavond in te grijpen.

„De afgelopen periode zijn er meerdere incidenten geweest met groepen jongeren in Zaanstad. Dat zij hun ruzies op straat uitvechten, vaak met wapens, is onacceptabel. We zijn blij dat we met deze actie een nieuwe escalatie hebben kunnen voorkomen. Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. We gaan actief met ouders in gesprek omdat we het contact met ouders en jongeren tot stand willen brengen en onderhouden”, zegt Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad.