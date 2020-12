Vermist meisje (16) uit Nijmegen is terecht

Dat meldt de politie aan Omroep Gelderland. Het meisje werd zaterdag rond het middaguur voor het laatst gezien, en is daarna in Nijmegen en Eindhoven gezien. Het meisje is zondag in goede gezondheid teruggevonden.

„We zijn verschrikkelijk opgelucht”, zegt haar vader. „Ze is teruggebracht naar de instelling waar ze woont, in Nijmegen. Je zit toch 36 uur in spanning. We zijn niet zo van de sociale media, maar dat heeft nu wel heel erg goed gewerkt. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen met zoeken en delen. En de politie heeft ook heel goed op haar vermissing gereageerd.”

De man heeft zijn dochter nog niet gesproken. „Ze was erg moe en wilde slapen. Maar ze is gezond”, aldus de vader.