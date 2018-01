AIVD-kerstpuzzel bijna 600 keer ingeleverd

Ⓒ AIVD

ZOETERMEER - De beruchte kerstpuzzel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is bijna zeshonderd keer ingezonden. De deelnemers hebben de puzzel, die dit jaar beduidend moeilijker en uitgebreider was dan het jaar ervoor, gedeeltelijk of helemaal ingevuld, laat een woordvoerder van de AIVD weten.