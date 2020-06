Motie van afkeuring tegen Ollongren aangenomen

De SP in de Eerste Kamer heeft de motie van afkeuring ingediend tegen minister Ollongren, omdat zij blijft weigeren om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli tijdelijk stop te zetten.

In de motie wordt het beleid afgekeurd en wordt Ollongren opgeroepen er alsnog voor te zorgen dat de huren niet omhoog gaan. De senaat eist dat de bewindsvrouw alsnog over de brug komt. „Deze motie zegt niet: minister ga weg, maar minister, treed op”, zei SP-senator Kox vorige week. In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.

Een meerderheid in de senaat had Ollongren al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de coronacrisis. Forum voor Democratie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus, OSF en SP stemden voor. Zij hebben 39 van de 75 zetels in de senaat. Over de motie van afkeuring is hoofdelijk gestemd.

De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen. Ze is bang dat met een algemene huurstop de verhuurders in de problemen komen. Bij dat standpunt zegt ze ook te blijven. In de Eerste Kamer wordt zelden een motie van afkeuring ingediend, laat staan aangenomen. Dat middel wordt over het algemeen gezien als veel te politiek. Daarom hoort het meer thuis in de Tweede Kamer. De senaat controleert vooral de kwaliteit van wetten.

Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer werd in 1875 voor het laatst een motie van afkeuring aangenomen in de senaat. „In 1875 traden de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën af na een motie van afkeuring in de Eerste Kamer in verband met de spoorverbinding naar Rotterdam. De koning weigerde echter hun ontslag.”

Dat de motie van afkeuring is aangenomen betekent niet automatisch dat de positie van Ollongren in gevaar is. Wel verziekt de bewindsvrouw de verhoudingen met de Eerste Kamer nog verder. De coalitie in de Tweede Kamer kondigt aan een motie in te dienen die het beleid van de minister wél ondersteunt. VVD, CDA, D66 en CU benadrukken daarmee de minister te steunen.