Wolvin liep wekenlang stiekem in Nederland

Wolvenkenner Jansman kreeg op 18 december een telefoontje van de Technische Universiteit Dresden (Duitsland) dat een wolvin uit hun onderzoek Overijssel was binnengelopen. De tweejarige Naya had een halsbandzender. Provincies en het Faunafonds werden gewaarschuwd, maar hielden het nieuws stil.

De wolvin is via de zender in de gaten gehouden. Zo was het dier een paar dagen bij Staphorst en op de Sallandse Heuvelrug. Daar heeft een boer dode schapen gemeld, die nog worden onderzocht op wolvensporen. Ook in de Achterhoek en langs de grens tussen Brabant en Limburg is het dier langere tijd geweest. Jansman heeft enkele verblijfsplaatsen onderzocht om meer te weten te komen over wat het dier at en waar ze overdag sliep.