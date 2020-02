Grens lastiger te slechten: Marechaussee houdt fors meer mensen tegen

Dat blijkt uit cijfers die de KMar woensdag naar buiten brengt.

„Personen kunnen om verschillende redenen aan de grens met Nederland worden geweigerd. Het gaat dan onder anderen om mensen die in verband worden gebracht met grensoverschrijdende criminaliteit”, stelt KMar-woordvoerder Robert van Kapel.

Informatiesystemen

„Door gebruik te maken van alle beschikbare (reis)informatiesystemen krijgen we vroegtijdig kwaadwillende passagiers in het vizier. Bij aankomst in Nederland kunnen we hen ook nog eens gericht controleren en tegenhouden voordat ze zich met ongewenste praktijken gaan bezighouden.”

„Daarom zijn we ook voortdurend bezig ons personeel te trainen in ’border security profiling’. We controleren daarmee op basis van afwijkend gedrag, vreemde reisroutes en de uitleg van passagiers op bepaalde vragen. Ook checken we regelmatig of ’vakantiegangers’ wel voldoende geld bij zich hebben voor een verblijf. Hebben ze dat niet, dan komen ze met heel andere bedoelingen binnen”, meent de zegsman.

De paspoortcontrole is vaak het startpunt van rechercheonderzoeken, stelt Van Kapel. „Denk daarbij aan zaken als mensen- en drugssmokkel en identiteitsfraude. Als een jonge vrouw uit een land in Afrika of Zuid-Amerika voor de paspoortbalie staat, kan het dat de dame zegt in een hotel te gaan werken maar eigenlijk naar Nederland is gelokt om gedwongen in de prostitutie te gaan werken. De KMar beschikt over ondervraagtechnieken om dat misdrijf aan het licht te brengen, waarmee voorkomen wordt dat zo’n vrouw tegen haar wil in de seksindustrie belandt.”

Kindersekstoerisme

Van Kapel: „Maar ook zijn we alert als we zien dat iemand in een specifiek land is geweest waar veel kindersekstoerisme voorkomt. Dan willen we alles over dat bezoek weten en gaan met zo’n reiziger in gesprek. Met goed doorvragen van onze mensen heeft dat al vaker geleid tot de ontmaskering van een kindersekstoerist.”

Alert optreden van grenswachters zorgden volgens Van Kapel dat tientallen nationaal en internationaal gesignaleerde personen in 2019 tegen de lamp liepen bij controles op luchthavens in ons land. „Het net sluit zich steeds vaker omdat de techniek ook beter wordt om mensen op te sporen”, aldus Van Kapel. „Daardoor slagen we er ook in om wekelijks tientallen valse of vervalste reisdocumenten te registreren.”