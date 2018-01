’Het leek wel een bom’

1 / 2 1 / 2 Hulpdiensten zijn bezig met opruim- en bergingswerkzaamheden na een explosie in een pand aan de Paardenmarkt. Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Ze dachten meteen aan een terroristische aanslag. De getuigen van de enorme klap die drie panden aan de Antwerpse Paardenmarkt verwoestte. De opluchting was groot toen het ‘slechts’ om een gasexplosie leek te gaan. Toch, de twee doden en zeker veertien gewonden, is niemand in de koude kleren gaan zitten.