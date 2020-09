Politie spot grote zeeschildpad in de Oosterschelde bij training

WEMELDINGE - De politie in Zeeland heeft dinsdagmiddag een grote schildpad zien zwemmen in de Oosterschelde. Dat gebeurde tijdens een training op het water. Waarschijnlijk gaat het om een lederschildpad, die normaal gesproken in warmere oorden voorkomt. De Landelijke Eenheid Zuidwest, die het beest aantrof in het water, heeft specialisten van onder meer diergaarde Blijdorp gevraagd een kijkje te komen nemen.