Man die atoomspionage in Nederland onthulde werd zelf voor dief aangezien

Frits Veerman zag hoe zijn Pakistaanse collega Abdul Quadir Khan tekeningen en geheime documenten kopieerde van onderdelen van de ultracentrifuge van Urenco en trok aan de bel. Daarna werd zijn eigen leven een hel. Ⓒ Aldo Allessie

HUIZEN - Frits Veerman, de dinsdag overleden klokkenluider in de atoomspionagezaak bij uraniumverrijkingsfabriek Urenco in de jaren zeventig, is zijn leven lang strijdbaar gebleven tegen het onrecht dat hem werd aangedaan. Vorig jaar werd hij in het gelijk gesteld door het Huis voor Klokkenluiders. Maar daarmee was de kous voor hem nog lang niet af.