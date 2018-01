Miljoenenfraude met dikke bolides

De FIOD deed doorzoekingen bij autohandelaren in Apeldoorn, Vaassen en Hillegom en bij drie accountantskantoren in Zwanenburg, Elst en Ruurlo. Volgens dagblad De Stentor was een van de bezochte bedrijven ’Santing Europe Cars’ in Vaassen. De bedrijven worden verdacht van btw-fraude bij de levering van dure auto’s aan Oost-Europa. Uit onderzoek bleek dat er in 2016 voor 4,5 miljoen euro aan auto’s is verhandeld, waarbij de verkopers wel btw in rekening brachten, maar nooit afdroegen aan de Belastingdienst. De kopers trokken de betaalde btw op hun beurt weer wel af. Hierdoor liep de fiscus zo’n 1,7 miljoen aan belastinggeld mis.

„Uit ons onderzoek blijkt dat betrokken bedrijven samenwerkten en dat zij voornamelijk dure auto’s vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland leverden aan klanten in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Duitsland. Vaak waren de afnemers ook autobedrijven”, legt FIOD-woordvoerster Wietske Visser uit.